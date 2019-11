A Dimmersions veio do Funchal, na Madeira, para a Web Summit para apresentar dois produtos de realidade aumentada e realidade virtual. O primeiro permite visualizar os pratos da ementa de um restaurante, em 3D, antes de virem para a mesa, como se fosse um “menu virtual”. O segundo, “Try Before you Fly”, propõe uma visita com óculos de realidade virtual a locais turísticos.

João Moreira explicou à SIC Notícias que a empresa está na Web Summit à procura de “exportar” a tecnologia.