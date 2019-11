Está prestes a terminar o quarto dia da maior cimeira tecnológica do mundo. A SIC quis saber o balanço que os participantes fazem destes dias intensivos.



A Web Summit contou com milhares de startups e oradores, mas também com muitos investidores. Vamos conhecer o balanço feito pelos participantes destes últimos dias.

Cerca de 70 mil participantes marcaram presença nos quatro dias da cimeira.