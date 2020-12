Huawei é parceira da Web Summit na edição deste ano

A Huawei anunciou no final de novembro a oficialização da parceria com a Web Summit, considerada uma das maiores cimeiras tecnológicas do mundo, que este ano é totalmente 'online' com "um público estimado de 100 mil".

"Em 2019, as duas empresas celebraram uma parceria que permitiu à Huawei ter uma presença de destaque no evento físico em Lisboa, que alcançou uma afluência em termos de público de mais de 70 mil pessoas. Agora, a Huawei e a Web Summit juntam-se uma vez mais, desta feita 'online', para um evento com um público estimado de 100 mil", refere a tecnológica chinesa, em comunicado.

"Assim como no ano passado, estamos muito satisfeitos com a parceria estabelecida entre a Huawei e a Web Summit. A Web Summit nunca foi tão global, e reunir as empresas mais importantes do mundo das TIC só agrega valor aos participantes e a toda a experiência da Web Summit", afirmou Paddy Cosgrave, fundador e presidente executivo da Web Summit, citado no comunicado.

"A presença da Huawei vai beneficiar particularmente a nossa rede de 'startups' e 'developers'", acrescentou.

Por sua vez, Tony Li, presidente executivo da Huawei Portugal, referiu que a parceria com a Web Summit "pretende reforçar o papel da Huawei como motor global de inovação na era digital" e o compromisso da subsidiária "com uma iniciativa emblemática para Portugal - com forte alcance internacional".

"Vivemos tempos desafiantes que põem à prova a nossa capacidade de adaptação e a Web Summit é disso um bom exemplo. Sabemos que a recuperação económica será acelerada pela inovação e transição digital, pelo que apoiar o Web Summit neste ano é particularmente importante", acrescentou Tony Li.

A participação da Huawei na Web Summit 2020 "tem como inspiração o lema, 'Empowering innovations for the digital era', uma abordagem replicada através de três pilares transversais a todas as áreas da empresa: novas oportunidades para inovação; tecnologia ao serviço das pessoas; e inclusão e responsabilidade social, com o objetivo de não excluir ninguém e focada em áreas como saúde e educação".

A conferência deste ano conta com a presença do 'chairman' da Huawei, Liang Hua, que, no dia 2 de dezembro, "dará uma palestra com o título '5G and beyond: The next steps in digital infrastructure'".

Já Catherine Chen, 'corporate senior vice president' da Huawei, "estará por sua vez presente na conferência para explicar por que é crucial construir uma economia digital diversificada e inclusiva".

A edição deste ano da Web Summit decorre entre 2 e 4 de dezembro.