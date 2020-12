O segundo dia de Web Summit 

A Web Summit começou na quarta-feira num formato exclusivamente digital. Mais de 800 oradores passam pelos diferentes palcos, que este ano se transformaram em canais.

O site da SIC Notícias emite em direto as palestras do palco principal:

Neste segundo dia do evento tecnológico, passam pelo palco principal nomes como Valdis Dombrovskis, vice-presidente da Comissão Europeia com a pasta do Comércio, os músicos Alex Pall e Drew Taggart (The Chainsmokers), Eric Yuan, CEO e fundador do Zoom, Eduardo Saverin, cofundador do Facebook e do B Capital Group, Blake Chandlee, vice-presidente do Tik Tok, ou a tenista Serena Williams.

Neste dia, o presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, junta-se numa conversa com os autarcas de Londres, Sadiq Khan, e de Toronto, John Tory.

Aqui pode encontrar a agenda do dia para o palco principal.