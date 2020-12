O último dia de Web Summit 

A Web Summit termina esta sexta-feira, depois de três dias do evento que este ano se realizou exclusivamente online.

O site da SIC Notícias emite em direto as palestras do palco principal:

Neste último dia do evento tecnológico, passam pelo palco principal nomes Mark Zaid, cofundador do Whistleblower Aid, Kyriakos Mitsotakis, primeiro-ministro da Grécia, Werner Hoyer, presidente do Banco Europeu de Investimento, Jamie Iannone, CEO da eBay, Kevin Hart, ator, comediante e fundador da Hartbeat Productions, Thomas Bach, presidente do Comité Olímpico Internacional, e Chris Evans, ator e cofundador da Starting Point.

A Web Summit termina com o discurso do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.



