Quando o Twitter lançou a possibilidade de criar vídeos temporários – como as histórias do Instagram e Facebook – José Gonçalves considerou a funcionalidade como “um desperdício”. Usou a rede social para publicar a sua crítica, sem nunca pensar que seria dessa discussão que surgiria a ideia do Hunchat.

Ernesto Gonzales, de nacionalidade cubana, entrou na discussão e acabou por se tornar sócio nesta startup portuguesa. Os dois jovens de 21 anos não se conheciam e, agora, estão na Web Summit a apresentar um projeto e a procurar uma nova ronda de financiamento.

A Hunchat é uma aplicação de conversação em que os utilizadores gravam e partilham vídeos em vez de escreverem. Sem filtros, sem galerias e sem qualquer edição, “é gravar e partilhar”, explica José Gonçalves.

Com esta plataforma José Gonçalves e Erneto Gonzales querem aproximar as pessoas e tornar as conversações mais reais. A aplicação ainda não está disponível, mas José avança que em duas semanas irá poder encontra-la na APP Store – a loja de aplicações da Apple. Para os utilizadores de Android, a espera será um pouco mais longa.

