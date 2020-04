O Duque de Cambridge inaugurou um hospital temporário para tratar doentes com Covid-19, no antigo centro de exposições de Birmingham. Foi construído em apenas 8 dias.

William assistiu por videoconferência e deixou uma mensagem de agradecimento a todos as pessoas que estiveram envolvidas no projeto e a todos os profissionais do serviço nacional de saúde britânico.

ESPECIAL NOVO CORONAVÍRUS