Governo e parceiros sociais elaboram "orientações globais" sobre saúde e segurança no trabalho

No final da reunião da concertação social, esta manhã por videoconferência, a ministra do Trabalho revelou que Governo e parceiros sociais estão a preparar um documento com orientações sobre segurança e saúde no trabalho.

"Estão também a ser desenvolvidos documentos mais setoriais, com o comércio em concreto", acrescentou Ana Mendes Godinho, indicando que as orientações estão a ser trabalhadas entre as associações dos setores e os ministérios do Trabalho, Economia e Saúde.

Questionada sobre a fiscalização das medidas por parte da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), a ministra disse que foi criado um grupo de trabalho para identificar "fenómenos que precisem de um acompanhamento mais atento" e que permita "permanente acompanhamento por parte dos parceiros sociais".

Segundo Ana Mendes Godinho, a primeira reunião deste grupo de trabalho, que conta com membros da ACT, realiza-se esta tarde.