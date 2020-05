Polícia croata pinta cruzes nas cabeças de migrantes muçulmanos

A organização não-governamental croata Centro de Estudos para Paz (CMS) denunciou que a polícia da Croácia recorre a práticas humilhantes nas expulsões violentas de migrantes e refugiados, como pintar uma cruz na cabeça dos que são muçulmanos.

A ONG divulgou fotografias que diz mostrarem migrantes, expulsos da Croácia para a Bósnia a 6 de maio, com uma cruz pintada na cabeça com tinta cor de laranja.

As fotos, segundo a ONG, foram tiradas no campo de refugiados de Poljana, na Bósnia.

"Segundo disseram, os refugiados sentiram-se humilhados como muçulmanos e com medo de não conseguirem tirar as marcas para o resto da vida", disse uma responsável da organização, Maddelena Avon, à agência EFE.

O Governo croata qualificou as acusações de "absurdas" e "sensacionalistas".

"As informações sobre a humilhação de imigrantes pelas suas crenças religiosas por parte da polícia croata são totalmente absurdas, sobretudo se tivermos em conta a altura em que são publicadas", afirmou o Ministério do Interior num comunicado.

O Ministério acusa o diário britânico The Guardian, que publicou a notícia e as fotos na terça-feira, de sensacionalismo e "incitamento à intolerância religiosa" em pleno Ramadão.

A ONG afirma que está prática é apenas uma de muitas ações ilegais e humilhantes da polícia croata contra migrantes que, pela chamada rota dos Balcãs, tentam chegar a países mais ricos da União Europeia (UE), algo que também já foi denunciado por organizações de defesa dos direitos humanos como a Amnistia Internacional e a Human Rights Watch.

Pontapés, bastonadas, ameaças com armas de fogo, roubo de objetos pessoais, obrigar os homens a despir-se ou as mulheres a retirar o véu estão entre as práticas denunciadas.

Maddelena Avon disse que a ONG recolheu milhares de testemunhos e fotografias que demonstram o "tratamento ilegal e desumano" de migrantes, documentos que foram disponibilizados na plataforma Border Violence Monitoring Network.

Segundo o Guardian, a violência e abusos sistemáticos da polícia croata tem sido documentada por responsáveis da ONU, pessoal humanitário e guardas de fronteira.

Ao jornal, um responsável do Alto Comissariado da ONU para os Refugiados (ACNUR) para Europa Central, Zoran Stevanovic, admitiu que a agência está "profundamente preocupada com os relatos de violência contra migrantes e refugiados pela polícia croata".

"A nossa organização recebeu no passado, e partilhou com as autoridades, relatos credíveis de pessoas que afirmam ter sido ilegalmente expulsas da Croácia para a Bósnia-Herzegovina e a Sérvia", disse o responsável, precisando que, entre setembro de 2019 e janeiro de 2020, o ACNUR reportou às autoridades 100 casos.

Apesar disso, disse, a organização continua a receber relatos de violência na fronteira.