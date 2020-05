Bruno Coelho deixa o Benfica e junta-se a Ricardinho nos franceses do ACCS

O ala internacional português Bruno Coelho, de 32 aos, capitão do futsal do Benfica, deixa os encarnados após nove épocas de ligação, informou hoje o clube lisboeta na sua página oficial na internet.

"Bruno Coelho não continuará ao serviço dos encarnados na próxima temporada", indicou o clube, lembrando que Bruno Coelho conquistou na Luz três campeonatos, três taças de Portugal, quatro supertaças e três taças da Liga.

O jogador, que chegou aos encarnados em 2011/12, proveniente do Belenenses, deixou a promessa de ainda terminar a carreira na Luz, se fisicamente tiver condições.

Esta época, em Portugal, as competições futsal foram canceladas sem atribuição de título, devido à pandemia de Covid-19, tal como sucedeu com andebol, hóquei em patins, basquetebol e voleibol.

Jogador não escondeu a vontade de terminar

"Quero acabar a minha carreira no Benfica, e se assim for possível, se estiver nas condições físicas necessárias e se as pessoas que na altura estiverem no Benfica me quiserem, eu voltarei para junto da minha família. Não é despedir, é dizer um 'até já'", disse o jogador, citado pelo clube.