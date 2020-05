O Parlamento do Irão iniciou esta quarta-feira a legislatura, três meses após as eleições, com o Presidente Hassan Rohani a garantir que a pandemia está "praticamente acabada em todo o país."

Os trabalhos recomeçaram com novas medidas de restrição e com o Presidente a apontar baterias aos Estados Unidos e às sanções internacionais que agravaram ainda mais "um ano difícil" no país com o mais grave surto de Covid-19 do médio Oriente.