Austrália vai continuar "com números" de Covid-19 "altos durante algum tempo"

Os casos de infeção por Covid-19 na Austrália continuam a aumentar. Em Melbourne, segunda maior cidade australiana e a que mais preocupa as autoridades de Saúde, registaram-se esta quinta-feira 317 novos casos, o número mais elevado até ao momento.

Foi decretado confinamento obrigatório durante seis semanas para conter a propagação do vírus pela comunidade.

Scott Morrison, primeiro-ministro australiano, transmitiu a informação do Diretor da Saúde do estado de Vitória, que lhe revelou que os números continuariam "altos durante algum tempo, mas com os efeitos do confinamento a fazerem-se sentir", poderiam baixar.