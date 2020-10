O ministro das Finanças não prevê que seja necessário um Orçamento retificativo para 2020, mas, em entrevista à TSF e ao Dinheiro Vivo, admite a hipótese para o próximo ano.

João Leão não entende a insatisfação do Bloco de Esquerda com a proposta de Orçamento do Estado. No entanto, garante que o Governo está disponível para dialogar.