Vendas a retalho caiem em Portugal mas sobem na zona euro e UE

As vendas a retalho aumentaram, em outubro, 4,3% na zona euro e 4,2% na União Europeia (UE), face ao mesmo mês de 2019, com Portugal em contraciclo a recuar 0,7%, de acordo com o Eurostat.

Segundo o gabinete estatístico europeu, a subida homóloga em ambas as zonas é acompanhada na comparação mensal, sendo que face a setembro, o volume das vendas a retalho avançou 1,5% tanto na zona euro quanto na UE, com Portugal a crescer ligeiramente acima da média (1,6%).

Na comparação homóloga, as maiores subidas nas vendas a retalho registaram-se na Irlanda (13,8%), Dinamarca (12,5%) e na Lituânia (8,5%) enquanto os principais recuos foram observados na Eslovénia (-11,1%), em Malta (-7,2%) e na Bulgária (-5,3%).

Face a setembro, a Dinamarca (8,3%), a Croácia (5,5%) e a França (2,8%) reportaram as maiores subidas nas vendas a retalho e a Eslovénia (-1,4%), a Eslováquia (-1,2%), a Holanda (-0,7%) e o Luxemburgo (-0,3%) os únicos recuos.