I Liga. Dérbi lisboeta já tem data marcada

O dérbi lisboeta entre o Sporting e o Benfica, da 16.ª jornada da I Liga de futebol, vai disputar-se em 1 de fevereiro às 21:30, em Alvalade, anunciou esta quinta-feira a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

O organismo que dirige o futebol profissional luso revelou o calendário das rondas 15, 16 e 17, destacando-se o jogo entre os 'leões', que lideram o campeonato, com 36 pontos, e as 'águias', em terceiro lugar, a quatro pontos, tal com o FC Porto, segundo.

Na 15.ª ronda, o Benfica será o primeiro dos candidatos ao título a competir, recebendo o Nacional na segunda-feira às 17:30, antes do encontro entre o Farense e o FC Porto, previsto para as 20:15.

Na terça-feira, o Sporting visita o Boavista, às 21:15, depois do Sporting de Braga, com quem disputa no sábado a final da Taça da Liga, receber o Gil Vicente, às 19:45.