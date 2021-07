Cheias na Europa: Uma catástrofe evitável?

A catástrofe que atinge a região central da Europa é um dos principais temas analisados. O clima extremo e a impreparação para a emergência levam Nuno Rogeiro a questionar se esta catástrofe seria evitável. A reconstrução da regiões afetadas, no oeste da Alemanha, poderão demorar anos a reconstruir.

Sobre a covid-19, Nuno Rogeiro considera que é necessário avançar com uma revisão constitucional que adapte os estados de exceções a situações como a pandemia. Em causa está o debate internacional sobre a obrigatoriedade das vacinas, que cresce na União Europeia.

A revolta de Cuba foi, para o comentador, “sol de pouca dura”. Nuno Rogeiro considera que 48 horas de revolta por toda a Cuba não fazem uma revolução, mas marcam.

Na África do Sul, a violência já levou 25 mil militares às ruas. Entretanto, começou a missão da SADC em Cabo Verde, comandada pela mesma África do Sul que se vê a mãos com uma onda de violência.

Em análise esteve também a parada militar, realizada pela França, para comemorar o dia 14 de Julho. O evento mostra uma nova doutrina militar, um dos pilares da defesa europeia.

Espaço ainda para analisar a decisão de Macau de anular e retirar várias listas candidatas às eleições da RAEM. Nuno Rogeiro questiona se houve pressão de Pequim e se Portugal deve ou não protestar.