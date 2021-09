Catarina Martins estranha que Costa não entenda críticas

A coordenadora do Bloco de Esquerda visitou este domingo a Feira da Estela, na Póvoa de Varzim.

Questionada sobre as declarações de António Costa sobre o plano de Recuperação e Resiliência, Catarina Martins respondeu que estranha que o secretário-geral do PS não compreenda que em democracia as críticas são normais a um PRR.

"Na democracia é normal existirem diferenças, é normal também existir exigência de transparência sobre os investimentos que sejam feitos e é normal que em cada concelho se debata o que é que tem sentido ou não tem sentido fazer", disse.

Na opinião do BE, reiterou a líder do partido, um PRR que "prevê apenas 26 mil casas, num país que tem 46 mil famílias que precisam de uma casa urgente" é um programa que "não está bem pensado".

"Essa é uma crítica que é normal que seja feita em democracia e que o secretário-geral do PS, enfim, estranho que não compreenda que assim seja", declarou.

Leia também: