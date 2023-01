Guerra Fria: quem vence e perde? A situação em Soledar e os funerais na Rússia

Na rubrica "Guerra Fria", José Milhazes e Nuno Rogeiro olham para os últimos desenvolvimentos dos combates em Soledar, na Ucrânia, e analisam o que se passa na Rússia.

Soledar contém as maiores minas de sal da Europa e também sangue de milhares de mortos e feridos. O grosso das tropas ucranianas retirou para sul e oeste, mas resta agora saber se o corpo de exército russo consegue aproveitar esta nova situação, tomar Bakhmut e avançar para Kramatorsk e Sloviansk.

O Ministério da Defesa da Rússia anunciou que as suas tropas conquistaram a vila de Soledar, sublinhando o papel da aviação e das tropas paraquedistas nessa vitória. Porém, a organização mercenária "Wagner" está a sentir-se marginaliza pois, há alguns dias atrás, já tinha anunciado a tomada da dita vila, notícia que os militares russos desmentiram. Os dirigentes separatistas de Donetsk afirmam agora que as tropas ucranianas estão cercadas em Bakhmut, mas a Wagner desmente.

José Milhazes explica que os generais russos querem recuperar o poder de iniciativa no terreno e, a julgar pela dança de cadeiras nas chefias militares, está para breve uma grande ofensiva russa. Nuno Rogeiro faz uma análise sobre o que se passa nos altos comandos russos e que novas operações se preparam.

Isto acontece na mesma altura em que a Rússia divulga notícias de que o Ocidente morre de frio, mas várias investigações mostram que muitas empresas, Ministérios, hospitais e escolas russas têm de comprar lenha para aguentar o cruel inverno.

Uma das causas da inexistência na Rússia de protestos contra a guerra é a forte máquina de repressão contra os descontentes. Porém, há sempre alguém que resiste, diz Milhazes referindo-se ao caso da ativista descontente com as posições do Patriarca ortodoxo russo.

De quantos soldados mortos na guerra da Ucrânia se foi Putin despedir? Em Samara e noutras regiões russas começaram a sepultar os numerosos soldados russos que morreram durante a festa de ano novo em Makiivka, mas não se nota a presença de representantes do Kremlin.

A guerra já chegou também aos concursos de beleza, como o de Miss Universo, a decorrer em Nova Orleães. Ucrânia e Rússia levaram o conflito para a passerelle e os resultados são discutíveis.