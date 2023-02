No habitual espaço de opinião, José Milhazes e Nuno Rogeiro analisaram uma entrevista de Vladimir Putin à televisão russa, a miséria que se vive em algumas regiões russas, a progressão da ofensiva russa, as conclusões da reunião do chamado Grupo de Contacto para a Defesa da Ucrânia e a alegada tentativa de golpe de Estado na Moldávia.