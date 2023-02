No habitual espaço de opinião , José Milhazes e Nuno Rogeiro analisam o que irá dizer à nação o Presidente russo, Vladimir Putin, na próxima segunda-feira, a dança de cadeiras no Ministério da Defesa russo, um torneio em Moscovo onde vão participar antigos jogadores de futebol portugueses, a reação do PCP à condecoração de Marcelo a Zelensky, as posições das tropas a leste, a solidariedade internacional à Ucrânia e os que ajudam a Rússia por baixo da mesa.