Os comentadores da SIC, José Milhazes e Nuno Rogeiro, no habitual espaço de comentário Guerra Fria, analisam as iniciativas diplomáticas, o reforço das relações entre a China e a Rússia e as eleições presidenciais na Rússia em 2024. No campo de batalha, Bakhmut continua a ser palco de um dos maiores combates de guerra. Para além disso, em destaque também esteve o mais recente símbolo de resistência ucraniana, um soldado que foi morto por recusar tirar as insígnias da Ucrânia.