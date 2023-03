Os comentadores da SIC, José Milhazes e Nuno Rogeiro, no habitual espaço de comentário Guerra Fria, entre outros temas, analisam as presidenciais na Rússia e a visita do chefe de Estado chinês, Xi Jinping, a Moscovo. Para além disso, o acordo de exportação de cereais prolongado pela Rússia e o incidente com drone dos EUA foram os assuntos que também estiveram em cima da mesa.