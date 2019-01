Gregos nas ruas contra novo nome da Macedónia

Milhares de pessoas protestaram na quinta-feira nas principais cidades da Grécia contra um acordo para normalizar as relações com a Macedónia, estando previsto para hoje que os legisladores aprovem um documento para encerrar uma disputa com 27 anos.

Após ter sido ratificado pelo parlamento de Skopje, capital da Macedónia, o acordo greco-macedónio de 17 de junho (Acordo de Prespes) que rebatiza a pequena república balcânica vizinha em "República da Macedónia do Norte" tem de ser aprovado pelo parlamento grego (a Vouli) para entrar em vigor.

O novo nome da Macedónia suscita a oposição de partidos políticos e vastos setores da sociedade helénica, que consideram o nome Macedónia exclusivo do património histórico grego e deve ser reservado à província do norte da Grécia, onde permanece idolatrada a herança de Alexandre o Grande.

Segundo a polícia, estavam cerca de 2.500 manifestantes junto ao parlamento no centro de Atenas enquanto os legisladores discutiam um acordo do Governo que levantaria as objeções à adesão da Macedónia à NATO e possivelmente à União Europeia, depois de ser renomeada para República da Macedónia do Norte.

Durante a manifestação, um grupo de pessoas lançou coquetéis molotov, pedras e foguetes contra a polícia, que respondeu com gás lacrimogéneo e granadas de fumo.

A violência acabou com a manifestação e as pessoas afastaram-se, ainda mais desencorajadas pela chuva forte. A polícia disse que deteve dez pessoas e identificou outras 133 suspeitas de cometer ou planear atos de violência.

