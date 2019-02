Títulos dos jornais de hoje:

Correio da Manhã:

- "Jovem mãe de dois filhos morta à facada"

- "Navio escondia 125 milhões de euros em droga"

- "Grande devedor da Caixa Geral de Depósitos na falência"

- "Enfermeiros em guerra por 216 milhões"

- "Preço das casas sobe mais de 24% em Lisboa"

- "Benfica deixa sair Ferreyra e Castillo"

- "Doumbia foi o reforço mais caro dos leões"

- "Dragão garante médio Loum por 7,5 milhões"

- "Sporting-Benfica: Tensão entre presidentes aquece dérbi"

- "Juízes punem médico por morte de criança"

- "Empresário assaltado em plena autoestrada"

- "Invasão no Carregado: "Arrastão em loja travado pela GNR"

Público:

- "Justiça vai investigar fraude com refeições para bombeiros"

- "Cinema: Abdellatif Kechiche serve-nos um banquete de desejo e 'voyeurismo'"

- "Governo admite requisição civil para travar greve de enfermeiros"

- "Ministro garante que já há 'pleno emprego' entre os doutorados"

- "Países do sul isolam Portugal na exportação de gás à Europa"

- "Guaidó desvenda programa e é visitado pela polícia em casa"

- "Clima: Um planeta de extremos: 40 graus negativos nos EUA e 40 positivos na Austrália"

- "Comunismo: O futuro negro do 'L'Humanité', o jornal mais 'vermelho' de França"

Jornal de Notícias:

- "Coronel castigado por recruta violenta promovido a diretor de formação da GNR"

- "Sardinha ilegal continua à mesa"

- "Bombeiros cobraram quatro vezes mais por 'refeições-fantasma'"

- "Venezuela: Forças especiais de Maduro cercaram casa de Guaidó"

- "Braga: Gangue saqueia pontos de recolha de eletrodomésticos"

- "Viana do Castelo: Motor de comboio cai em andamento"

- "Enfermeiros: Requisição civil pode travar greve"

- "Mercado: F. C. Porto fecha médio Loum no último dia

- Benfica empresta Alfa Semedo e Ferreyra no Espanhol. Castillo confirmado no América do México

- Sporting oficializa avançado Gonzalo Plata e Matheus Nunes chega do Estoril para o meio-campo"

Jornal i:

- "Entrevista a Joana Amaral Dias, que revelou o relatório secreto da auditoria ao banco do Estado: 'A CGD demonstra que não existe democracia em Portugal'"

- "Mudar de sexo em Portugal"- "Forças especiais venezuelanas foram a casa de Juan Guaidó"

- "Temperatura: Morre-se de frio nos EUA e de calor na Austrália"

- "Mário Nogueira: PS está 'obcecado em desvalorizar professores'"

- "Nova greve cirúrgica de enfermeiros aquece ânimos"

Negócios:

- "Empresas da bolsa têm margem para ganhos"

- "Especialistas dividem-se sobre requisição civil de enfermeiros"

- "Banca: Caixa entrega hoje auditoria no parlamento"

- "Função Pública: CGA lança um novo simulador de pensões"

- "Energia: Fornecedores de gás vão ter de gravar chamadas"

- "Diferença de preços entre casas novas e usadas encolhe para metade"

- "Grandes grupos 'barram' promoção de gestores a CEO"

- "Entrevista a Clara Raposo [Notes:presidente do ISEG] : 'Não estamos imunes a uma onda de populismo'"

- "Venezuela: O regime vai cair de Maduro?"

- "Facebook: Aos 15 anos já é um gigante"

O Jornal Económico:

- "Estado ignorou alertas de 'risco de fraude' na CGD durante sete anos"

- "Governo intensifica nomeações de militantes do PS"

- "BCE quer mais tempo para avaliar reforma da supervisão"

- "Reabilitação urbana é solução para casas de rendas controladas [Notes:entrevista à secretária de Estado da Habitação] "

- "Câmara de Comércio: Exportações crescem 4,3% em 2019 e missões empresariais vão duplicar"

- "Concessões: 'Fundos abutre' só conseguem capturar Brisal com luz verde do Estado"

- "Linha de Évora a Elvas: Infraestruturas de Portugal reduz custos de ligação a Espanha em 30%"

- "Brinquedos: Paulo Andrez, dono da Toys 'R' Us Ibéria, quer entrar na bolsa de Paris"

A Bola:

- "Sangria de inverno: Benfica sem reforços e com plantel bastante reduzido"

- "Tudo sobre o último dia de mercado"

- "FC Porto: Corona renova ainda este mês"

- "Sporting: Acuña diz não ao Boca à espera do Zenit"

- "Jonas e Fejsa mais longe de Alvalade"

- "FC Porto: Loum foi a bomba"

O Jogo:

- "Loum reforça o dragão: Sérgio Conceição recebe a alternativa a Danilo que escolheu"

- "Sporting: Acuña os dérbis e sai depois"

- "Benfica: Ferreyra e Castillo despachados"

- "Vieira vai a Alvalade mas fica no balneário"

Record:

- "Despachados: Benfica liberta-se de Ferreyra e Castillo e fica apenas com 3 avançados"

- "Salvador recusou 12,5 MEuro e dois jogadores por Dyego Sousa"

- "FC Porto: Loum é dragão por 7,5 milhões"

- "Sporting: Mathieu e Acuña em dúvida para o dérbi"

- "Itália: Paulo Sousa e Jesus na lista da Roma"

Com LUSA.