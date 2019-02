Títulos dos jornais de hoje:

Correio da Manhã:

- "Fraude fiscal paga vida de luxo"

- "Sporting-Benfica (2-4): Águia imperial afasta leão"

- "Granadeiro é sócio do 'saco azul' do GES"

- "Pai impede rapto de bebé no hospital"

- "V. Guimarães-FC Porto (0-0): Dragão travado no Minho"

- "Protesto motard invade Lisboa"

- "Quatro mortos em noite trágica"

- "Santana Lopes diz que não conhece apoiante agressor"

- "Cancro atinge mais de 58 mil pessoas"

Público:

- "O mar dos meus olhos: O falso poema de Sophia que é viral"

- "Governo volta a pôr litígios sobre partilhas de bens nos tribunais"

- "Primeira Liga: Benfica vence Sporting e fica mais perto do FCP

"- "Bioquímica: Galo de Barcelos feito de proteínas é ciência de referência"

- "Integração: O que tem feito Bruxelas para mudar a sina dos ciganos?"

- "Entrevista, Ana Pinho: 'Ter prédios devolutos nos centros vai ser incomportável'"

- "Guia para saber qual vai ser o ano da morte do diesel"

- "Mais de 10% dos dentistas exercem no estrangeiro"

- "Joe Berardo não cumpre ordem do tribunal para demolir WC"

Jornal i:

- "Terroristas estiveram em Braga a preparar atentado no Euro 2004"

- "Reportagem em França: Cenário de guerra no coração de Paris"

- "Dia Mundial de Luta Contra o Cancro, entrevista com João Freire, diretor clínico do IPO de Lisboa: 'Por medo, há pessoas que permitem que a doença avance até se tornar indisfarçável"

- "Frio dos Diabos na América, calor dos infernos na Austrália"

- "Venezuela: União Europeia não dá mais tempo a Maduro"

- "Tentativa de rapto no S. João: Pais tiveram de tirar filha dos braços de falsa médica"

Jornal de Notícias:

- "Sporting 2-4 Benfica: O Bom Rebelde [Notes:João Félix] "

- "F.C Porto tropeça em Guimarães (O-0)"

- "Excesso de velocidade faz aumentar multas a condutores num ano"

- "Rapto de bebé: Desempregada vigiou rotina do hospital para tentar levar recém-nascido"

- "Espanha: Mulheres lutam contra partido que quer apagar a violência"

- "Óbito: Morreu aos 79 anos o ator Octávio Matos"

- "Porto: Há ruas na cidade onde já nem os táxis entram"

- "E22: Eleita melhor estrada para viajar está cheia de perigos"

- "Cuidadores: O drama de quem desiste de viver por ter de tratar do próximo"

Negócios:

- "Senhorios impedidos de deduzir todos os seguros no IRS"

- "As duas faces da Caixa: A caminho dos dividendos, ensombrada pelas más práticas antigas"

- "Conversa Capital, Paulo Trigo Pereira: 'O PS não vai ter maioria absoluta e isso tem aspetos positivos"

- "Vale a pena apostar na China?"

- "Aeronáutica: ANAC tirou licença de manutenção à OGMA por seis dias"

- "Construção: Angola vale 41% da faturação da Casais"

- "Trabalho: Subida do salário mínimo destaca-se pouco na Europa"

- "Banca: Lucro da atividade do BPI em Portugal em níveis pré-crise"

Record:

- "Águia devora leão: Benfica de gala já só depende de si próprio para ser campeão"

- "Bruno Lage: 'Senti que o nosso jogo ia sair'"

- "Keizer: 'Pobre é pouco. Foi muito mau'"

- "Sem marcar e sem Marega: Dragões não passam na cidade berço"

A Bola:

- "Sem espinhas: Águias claramente superiores ganham dérbi em Alvalade e estão a 3 pontos da liderança"

- "V. Guimarães-FC Porto: Assalto falhado ao castelo"

- "Atletismo: Leoas bicampeãs da Europa de corta-mato"

O Jogo:

- "Domingo vermelho: Águias de Lage banalizam leões e ganham pontos ao campeão"

- "V. Guimarães-FC Porto (0-0): Castro trama o dragão"

- "Corta-mato: Sporting é bicampeão europeu"

Com LUSA.