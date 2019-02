Títulos dos jornais de hoje:

Correio da Manhã:

- "Monstro estrangulou a filha com as mãos: Mata menina de dois anos e meio"

- "Dérbi na Taça: Leão ferido enfrenta Benfica na Luz"

- "Pré-reforma na função pública aos 55 anos"

- "Vara assume lavagem de dinheiro"

- "Passos emoção e dor na morte do pai"

- "Governo acusa Ordem dos Enfermeiros"

- "Novo Banco bloqueia 1,2 mil milhões ao regime de Maduro"

- "Marcelo tira foto com agressor de polícias"

Público:

"João Galamba: 'Governo não tem planos para proibir o diesel'"

"Violência doméstica: 85% dos casos não resultam em acusação"

"Europeias: Rui Rio já convidou Rangel para cabeça de lista"

"Putin: Rússia vai desenvolver novos mísseis depois do fim do tratado com os EUA"

"Costa abre porta a aumentos na função pública no próximo ano"

"Três hospitais do Porto e Gaia sem serviços mínimos"

"Hélis do INEM só têm um local para aterrar à noite em Lisboa"

"Direito de resposta: Bombeiros voluntários da Sertã sobre inquérito da IGAI"

Jornal de Notícias:

"Clássico com vista para o Jamor"

"Só num ano Estado apoiou 18 órfãos de violência doméstica"

"Matou a filha de dois anos na mala do carro antes de se suicidar"

"Mourinho: Multa milionária por fraude fiscal em Espanha"

"F.C Porto: Fernando favorito para lugar de Marega no onze"

"Lisboa recebe por passageiro o dobro do Porto e o triplo do país"

"Bairro da Jamaica: Visita de Marcelo gera polémica com polícias"

"Enfermeiros: António Costa admite recorrer à requisição civil"

"Adultério: Advertência para juiz que 'ofendeu dignidade humana'"

"Venezuela: Novo Banco terá travado saída de mil milhões [Notes:de euros] "

"Rainha Isabel II carrega corte e dissabores há 67 anos"

Jornal i:

"Trágico: Já morreram mais mulheres, proporcionalmente, em Portugal do que no Brasil"

"Vara admite que recebeu dois milhões de euros em cash por prestação de serviços"

"Fábrica do Seixal garante que já investiu 400 milhões [Notes:de euros] para minimizar impactos ambientais"

"Greve cirúrgica: Tribunal arbitral obriga hospitais a terem meios para cumprir serviços mínimos: 'corremos o risco de funcionar melhor na greve do que fora dela'"

"Greve Geral: Milhares nas ruas protestam contra Macron"

"Religião: Papa Francisco celebra missa histórica nos Emirados"

"Paulo Rodrigues [Notes:presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia] : 'O PR passou a ideia de que está do lado dos que apedrejaram a polícia'"

Negócios:

"Estado travou entrada da TAP em bolsa"

"Função pública: Pré-reformas podem juntar 100% do salário com outro emprego"

"'Spreads' do crédito para a compra de casa baixaram 34% em três anos"

"Portos: Gigante turco faz investimento de 43 milhões [Notes:de euros] em Leixões"

"Saúde: Ex-ministro preocupado com clima de confrontação"

"Insolvência: Antigo 'franchise' da Adidas tem 32 mil euros para dívidas de 28 milhões [Notes:de euros] "

"Exclusivo: George Soros avisa que a inteligência artificial ameaça as sociedades abertas"

O Jogo:

- "Benfica-Sporting: Segundo round: Águias tentam confirmar exibição de Alvalade, leões querem limpar imagem"

- "FC Porto: Militão garante segurança à direita"

- "Braga: Guerreiros blindam a pedreira"

- "V. Guimarães: Júlio Mendes quer travão nas críticas às arbitragens"

A Bola:

- "Benfica-Sporting: Novo round"

- "'Vai ser um jogo diferente', Bruno Lage"

- "'Mostrar o que valemos', Marcel Keizer"

Record:

- "Não há meios dérbis: Muito em jogo no primeiro duelo da Taça"

- "FC Porto: Fevereiro é o mês de Soares"

- "V. Guimarães: Júlio Mendes responde a Salvador: 'Fui criticado por um colega que até despediu um comentador de televisão'"

- "Boavista: Lito apanha suspensão de 16 dias na estreia"

- "Belenenses-Moreirense: Teve mínimo histórico de espetadores"

Com LUSA.