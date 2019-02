Títulos dos jornais de hoje:

Correio da Manhã:

- "Médica portuguesa degolada na Alemanha"

- "Benfica triplica salário de Lage"

- "FIFA castiga FC Porto por negócios com fundos"

- "Dúvidas de três milhões nas contas de Bruno"

- "Enfermeiros grevistas com falta injustificada"

- "Docentes recusam recuperar só sete anos"

- "Morreu Karl Lagerfeld: = 'kaiser' da moda"

- "Taxas ambientais rendem 421 milhões"

- "Salário mínimo: Aumento para 70 mil funcionários públicos"

- "Simulam intoxicação: Casal mata homem à pancada no Algarve"

Público:

- "(1933-2019) Karl Lagerfeld: O designer que tornou o luxo pop"

- "Pedidos de ajuda de famílias muito endividadas disparam"

- "Juiz declara curada mulher que mal consegue mover-se"

- "Ofensiva do Governo expõe divisões entre enfermeiros"

- "As cinco 'falhas' que a direita vai usar para censurar Costa"



Jornal de Notícias:

- "Função Pública contesta salário mínimo no Estado e leva Governo a tribunal"

- "Enfermeiros arriscam devolver vencimento recebido nos dias de greve em que estiveram ao serviço"

- "Os polícias que protegem as mulheres da violência"

- "Corrida aos bilhetes de um clássico ainda sem data nem hora"

- "Benfica: Bruno Lage renova e vai ganhar meio milhão por época"

- "Justiça de seis países cruza dados sobre o Football Leaks"

- "Parlamento: Moção de censura à esquerda faz estragos à direita"

- "ADSE: Ministra abre porta a negociação com privados"

- "Maia: Lojas pagam parcómetros para manter a clientela"

- "Porto: Associações centenárias renascem da crise"

- "Lagerfeld: Morreu o estilista que salvou a Chanel"



Jornal i:

- "É melhor trabalhar no público ou no privado?"

- "'O Governo está esgotado e o primeiro-ministro perdido', diz ao i Assunção Cristas"

- "Tensão aumenta na Saúde"

- "Karl Lagerfeld (1933-2019): Menino mimado, 'enfant terrible' e kaiser da moda"

- "Anacom: Regulador dá explicações no parlamento sob fortes críticas de operadoras"

- "ADSE: Ministério compromete-se a tentar resolver impasse com privados"

- "Caso Marquês: Joaquim Barroca vai desmentir Vara em tribunal"

- "Vaticano tem manual de comportamento para padres com filhos"

- "Doping: Benfica contra-ataca e põe F.C. Porto em xeque"



Negócios:

- "CDS censura Governo: Teste aos argumentos económicos da moção / Costa e Marcelo juntos nos bons e maus momentos"

- "Deloitte só alertou para exposição da Caixa ao BCP"

- "Especialistas divididos sobre sanções a aplicar a enfermeiros grevistas"

- "Obrigações: Estarão os juros da dívida a apontar uma recessão?"

- "Bolsa: Os desafios das PME que vão para o mercado"

- "Europa: Alemanha e França dão OK a orçamento para a Zona Euro"

- "Comércio: Norte é a região mais vulnerável ao Brexit"

- "Telecomunicações: Altice impugna concurso do Tribunal Constitucional"

- "Indústria: Sonae adverte investidores para eventos com impacto negativo"



A Bola:

- "Benfica: A maior prova de confiança: Bruno Lage é o treinador com o contrato mais longo da era Vieira"

- "Benfica: Jota perto da estreia"

- "Ninguém marca tanto como Seferovic"

- "FC Porto: Conceição afasta Jorge do plantel"

- "Sporting: SAD quer renovar com B. Fernandes"

- "SC Braga: Raul Silva falha dragão"

- "Liga dos Campeões: Ronaldo volta a Madrid"

Record:

- "Míster 20 milhões: Bruno Lage aumentado e com cláusula recorde"

- "Sporting: Leão quer renovar com Bruno Fernandes"

- "SP Braga: Raúl Silva suspenso por 2 jogos"

- "FC Porto: FIFA multa dragões por causa de Brahimi"

- "Liga dos Campeões: Anthony Lopes em grande"

- "Entrevista: Ciclismo: 'Quero fazer o meu caminho', Enric Mas"

- "Boavista: 'Fui alvo de 'bullying' no FC Porto', Alberto Bueno acusa"

O Jogo:

- "Herrera de corpo e armas: Final de contrato não beliscou a atitude do capitão do FC Porto"

- "Benfica: Lage já prepara 2019/20"

- "Sporting: Varandas quer premiar Bruno"

- "Braga: Raúl Silva punido com três jogos"

- "Real prepara 50 MEuro para levar Militão"

Com LUSA.