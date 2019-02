Cadeia de Paços de Ferreira volta a ser alvo de buscas

A Direção-Geral dos Serviços Prisionais fez novas buscas no interior da cadeia de Paços de Ferreira. Desta vez foram apreendidos vários telemóveis, seringas e uma substância que se presume ser droga. Cinquenta homens do corpo da guarda prisional e de dois esquadrões do Grupo de Intervenção e Segurança Prisional passaram a pente fino diversas celas, com o auxílio de cães.