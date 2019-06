Manifestantes vestem-se de preto para exigir a demissão do Governo de Hong Kong 

Vestidas de preto, milhares de pessoas saíram hoje às ruas em Hong Kong para exigir a demissão da chefe do Governo e a anulação total da proposta de lei sobre a extradição, isto apesar de, este sábado, o executivo ter recuado nessa matéria.

Durante a noite, um ativista morreu depois de ter caído de um andaime de um prédio onde erguia mensagens de apelo à paz e à demissão do Governo. Com o apoio da China, a chefe do Governo, Carrie Lam quer ouvir apoiantes e opositores da proposta e os diferentes partidos políticos da ilha com o objetivo de chegar a um consenso.