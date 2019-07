Os bombeiros não afastam o perigo de reacendimento na fábrica de madeira destruída pelas chamas. No local continuam os trabalhos de rescaldo. A operação está a ser realizada por 36 bombeiros, acompanhados de 14 veículos. Filipe Guimarães, comandante dos Bombeiros de Arcos de Valdevez disse à SIC que vão permanecer no terreno até ao final do dia de amanhã.

A fábrica de madeira ficou totalmente destruída. Dentro da empresa há material altamente inflamável, que está a provocar pequenas explosões.