Cobrança de comissões bancárias pela utilização do serviço MB WAY

Em abril do ano passado, a DECO PROTESTE criticou o início da cobrança de comissões bancárias pela utilização do serviço MB WAY, exigindo a limitação dos custos associados a todas as formas de pagamento e transferências. A maior parte dos principais bancos já cobra pelas transferências através da app MB WAY.