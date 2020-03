O impacto das medidas de contenção para Covid-19 em Viseu

Na cidade de Viseu o movimento desceu consideravelmente. O comércio que ainda abre as portas, quase não tem clientes. Quem sai às ruas, fica-se sobretudo pelos espaços ao ar livre.

Foi o caso de Rafael Morgado, que quis aproveitar o bom tempo com a mulher o filho de 6 anos, no parque de Santiago, onde, ao contrário do habitual, hoje estava bem menos gente. Levaram uma solução de álcool para desinfetar as mãos e mantiveram-se afastados de todos.

Na zona histórica de Viseu já há bares, cafés e restaurantes de portas fechadas. Agora, é esperar para ver como evolui o surto do coronavírus.

Muitos preparam-se para tempos de isolamento, o que poderá explicar o movimento ainda nos hipermercados. Já os shoppings e o comércio de Viseu, estão longe da afluência que teriam num sábado num fim de semana.