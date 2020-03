Protesto na Madeira pelo encerramento dos dois aeroportos

Os manifestantes pedem o encerramento dos aeroportos da Madeira e do Porto Santo. A população sente uma grande preocupação pelo risco de importação de casos do novo coronavírus.

O Presidente do Governo Regional da Madeira aguarda uma resposta do Presidente da República para fechar os aeroporto do arquipélago. Miguel Albuquerque anunciou este domingo medidas excecionais no combate ao novo coronavírus.

A Região Autónoma Madeira não tem nenhum caso do novo coronavírus. Até ao momento os casos suspeitos deram todos negativos. Neste momento duas pessoas estão internadas a aguardar o resultado das análises.

