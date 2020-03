Câmara do Porto prepara-se para reduzir ou isentar taxas do "comércio de rua"

A Câmara do Porto prepara-se para reduzir ou isentar de taxas e licenças camarárias, o chamado "comércio de rua". A medida consta de um pacote de incentivos económicos que está a ser preparado pela equipa de Rui Moreira, para minimizar as consequências da pandemia do novo coronavírus.

