Todos os resíduos hospitalares durante a pandemia de Covid-19 vão ser incinerados em Valongo

Valongo quer que todos os resíduos hospitalares, mesmo os considerados não perigosos, sejam encaminhados para incineração obrigatoriamente.

Durante a pandemia de Covid-19 José Manuel Ribeiro, presidente da câmara de Valongo quer maiores cuidados.

Resíduos que contactem com doentes com Covid-19 não vão para aterro, garante Ministério do Ambiente

O Ministério do Ambiente garante que todos os resíduos que estiverem em contacto com doentes com Covid-19 não vão para aterro.

O material usado em quartos e enfermarias de doentes ou suspeitos, tal como o material de proteção individual, passam pela desinfecção a altas temperaturas ou incineração nas instalações dos operadores de tratamento de resíduos certificados.

Quanto à entrada de resíduos de países com casos de Covid-19 só são admitidos os pedidos apresentados antes da atual pandemia.