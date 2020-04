O plano de Trump para reabrir a economia norte-americana

Donald Trump apresentou um plano para a reabertura da economia dos Estados Unidos da América, com o objetivo de aliviar as restrições de distanciamento social nos Estados menos afetados pelo coronavírus. O plano é apresentado numa altura em que o país conta com quase 35 mil vítimas mortais.

ESPECIAL CORONAVÍRUS

ACOMPANHE AQUI AO MINUTO AS INFORMAÇÕES SOBRE A PANDEMIA