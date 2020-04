Governo francês já paga o salário de metade dos trabalhadores do setor privado

Em França, as atenções estão voltadas para o impacto da pandemia do novo coronavírus no setor privado, onde o salário de metade dos trabalhadores já está a ser pago pelo estado.

SIGA AQUI AO MINUTO AS ÚLTIMAS INFORMAÇÕES SOBRE O NOVO CORONAVÍRUS