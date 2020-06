FENPROF diz que "houve facilitismo" no regresso do pré-escolar

A FENPROF diz que o Governo facilitou nas medidas de segurança para a reabertura do pré-escolar. Mário Nogueira, secretário-geral do organismo, diz que deveriam ter sido feitos testes de rastreio e que as escolas deveriam ter fixado um número de crianças por sala.

