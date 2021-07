Covid-19. Quatro em cada cinco mortes eram pessoas com mais de 70 anos

Em cinco dias foram infetadas 462 pessoas com mais de 70 anos. É certo que, comparado com mais de 13 mil casos registados neste período, o número de infetados com mais de 70 é quase irrelevante, não representando nem 3,5% do total. Só que, nos últimos cinco dias, quatro em cada cinco óbitos por covid-19 estão concentrados nesta faixa etária.

Também a incidência nos maiores de 80 anos cresceu 54% em apenas uma semana, o que deixa antever o cenário para os próximos dias.

Se não fosse a vacinação, os números seriam outros. Até agora, a curva dos novos casos por milhão de habitantes andava sempre a par com a curva dos óbitos, mas os dados desta quarta vaga, já com a população mais vulnerável vacinada, o número de mortes deixou de acompanhar o de novos casos e é muito mais baixo.

Os últimos números já têm uma semana, mas indicam que há menos de 20 mil pessoas com mais de 65 anos que ainda não iniciaram o processo de vacinação. Ainda a aguardar a segunda dose estão 180 mil pessoas nesta faixa etária.