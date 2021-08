Mariana Vieira da Silva é a primeira-ministra em exercício até final de agosto

Em teoria é a número 4 na hierarquia do Governo, na prática tem-se revelado mais um número 2 e agora ocupa temporariamente o lugar número 1.

Mariana Vieira da Silva é a primeira-ministra em exercício até ao final de agosto, num período em que António Costa, Siza Vieira e Augusto Santos Silva estão de férias ao mesmo tempo.

Discreta e mais confortável nos bastidores do que no palco, tem sido o braço direito do primeiro-ministro na coordenação política do Executivo r no último ano e meio foi a quem António Costa puxou para a linha da frente da gestão da pandemia.

Tem vindo sempre a ganhar peso no Governo e no PS há quem já não tenha grandes dúvidas de que a intenção é puxar por Mariana Vieira da Silva também no partido.

Depois de vários anos em que Pedro Nuno Santos e Fernando Medina eram os únicos nomes que surgiam sempre que se falava no futuro da liderança do PS a lista passou a ter mais duas hipóteses e ambas no feminino: na Catarina Mendes, líder parlamentar, Mariana Vieira da Silva,que até pode ainda não ter o apoio da máquina partidária, mas tem a confiança do líder.