Vítima da agressão em discoteca do Algarve critica falta de ajuda no local e atuação da GNR

O Ministério Público avançou com a abertura de um inquérito ao caso das agressões numa discoteca em Albufeira, no Algarve.

Em apenas 30 segundos, André Barbosa ficou inconsciente. Em entrevista ao programa Casa Feliz, da SIC, a vítima fala em falta de empatia e critica a atuação da GNR.

A Polícia de Segurança Pública, que tutela a área da segurança privada, confirma também uma fiscalização extraordinária à empresa em que o agressor é funcionário. E tem em curso um inquérito para analisar eventuais medidas a aplicar à empresa e ao segurança envolvido.

As agressões ocorreram a 3 de outubro, por volta das 5:30. O Clube Vida diz estar a colaborar com as autoridades e a dar apoio à vitima. André Barbosa, que ainda recupera de uma cirurgia ao maxilar, garante que não conhecia o agressor.

