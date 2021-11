Proposta de aumento do salário mínimo negociada em Concertação Social

O Governo vai propor a subida do salário mínimo nacional para 705 euros já em 2022. A medida foi assumida na segunda-feira pelo primeiro-ministro, António Costa.

Esta terça-feira, a ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, confirmou que o valor ainda vai ser negociado na Concertação Social, precisamente daqui a uma semana.

Há cada vez mais portugueses a receber o salário mínimo

A remuneração média nacional aumentará 10,1% entre 2015 e 2022, ao mesmo tempo que o salário mínimo subirá 39,6%, fazendo com que Portugal se transforme "num país de salários mínimos", conclui o economista Eugénio Rosa.

Entre 2015 e 2022, segundo dados do Ministério do Trabalho citados no estudo do economista divulgado esta segunda-feira, o salário médio aumentará 96 euros, para 1.048 euros, enquanto o salário mínimo nacional subirá 200 euros, para 705 euros (segundo a intenção manifestada pelo Governo).

A "distorção salarial", como lhe chama o economista, está a determinar que o salário mínimo nacional (atualmente de 665 euros) represente uma proporção cada vez maior do salário médio, tendo já atingido 67,3% da remuneração média.

"Este facto está a transformar Portugal num país de salários mínimos, pois um número cada vez maior de trabalhadores recebe apenas aquele salário", afirma o economista consultor da CGTP.

