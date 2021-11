Covid-19: Governo quer vacinar crianças antes do regresso às aulas

Portugal já reservou vacinas para as crianças entre os 5 e os 11 anos. As doses começam a chegar em dezembro. Ao que a SIC apurou, o objetivo é vacinar os menores durante as férias escolares.

Se a Direção-Geral da Saúde der luz verde, as vacinas pediátricas começam a chegar na terceira semana de dezembro.

A SIC sabe que a intenção do Governo é vacinar durante as férias escolares as 638 mil crianças que têm entre 5 e 11 anos. O Governo atrasou o início do segundo período, uma medida anunciada para conter o aumento dos contágios, mas que poderá servir também para a vacinação dos mais novos.

A dose pediátrica é três vezes menor do que a que a administrada aos adultos e maiores de 12 anos, o que obriga a farmacêutica a embalar e enfrascar novas vacinas. Por isso, a Pfizer só consegue garantir que as primeiras 300 mil doses cheguem a Portugal a 20 de dezembro. Para janeiro, estão previstas mais 462 mil. Mas o Infarmed ainda não desistiu de tentar que a farmacêutica inicie a distribuição mais cedo.

Saiba mais