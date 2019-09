Flores comestíveis, mel, grão-de-bico e quinoa: aqui há bons produtos portugueses

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4 Goncalo Villaverde

AROMÁTICAS VIVAS

Mais do que ornamentais, estes amores--perfeitos são comestíveis

A Aromáticas Vivas foi fundada em 2009 com o objetivo de ser, em Portugal, a maior e mais inovadora produtora de ervas aromáticas biológicas frescas. Dez anos depois, esta empresa de Carreço (Viana do Castelo) decide apostar num novo segmento, o das flores comestíveis, ainda pouco explorado no nosso país.

O projeto nasce, assim, não apenas de uma vontade, mas também da necessidade de o cliente (sobretudo canal HORECA e grossista) apresentar um produto diferente. Após um trabalho de prospeção “porta a porta”, a conclusão foi simples: a ideia tinha pernas para andar. Em produção desde janeiro, o projeto está, por assim dizer, em fase de testes. “É toda uma experiência, estamos a ver como a planta se comporta em diferentes condições climatéricas e a aferir a nossa capacidade de fornecimento contínuo”, explica Pedro Amorim, um dos responsáveis pela produção. Até agora, a aposta está ganha. “Tem sido um sucesso”, afirma o diretor-geral Nuno Lomba, que, acrescenta, “queremos levar também ao consumidor final”. A flor em questão é a multicolorida Viola cornuta, uma variedade dos conhecidos amores-perfeitos, ideal não apenas para ornamentar com requinte qualquer prato, salada ou sobremesa, como ainda para dar sabor, tão subtil quanto as suas delicadas folhas.

Sugestão Boa Cama Boa Mesa - Além de ervas frescas como hortelã, poejo ou stevia, capazes de elevar qualquer prato, as flores comestíveis aqui cultivadas viajam regularmente até ao Porto. O Tapabento é um dos restaurantes onde encantam, no prato, os amores-perfeitos.

JOAQUIM ANTÓNIO ISIDRO FARÓFIA

O “néctar dos deuses” que nos chega das margens do Alqueva

Joaquim Farófia era construtor, mas a última crise económica levou-o a seguir outros caminhos, e, de hobby, a apicultura passou a ser, desde 2016, a sua principal ocupação. Na altura tinha meia dúzia de colmeias, hoje conta com quase 1200. “Eu sabia que me conseguia governar”, assegura este produtor de Reguengos de Monsaraz, que produz por ano cerca de 27 toneladas de mel de rosmaninho (planta autóctone da região). Joaquim conhece as abelhas como ninguém e trata-as com todo o carinho, para garantir a manutenção do “exército” e a produção, chegando a alimentá-las, a fazer criação de abelhas-rainhas e a ajudar no acasalamento. Todo o seu conhecimento sobre estes insetos voadores, tão importantes para o planeta nos processos de polinização, vem dos livros e do gosto particular por esta temática e pela Natureza em geral. O “néctar dos deuses” (como também é conhecido o mel desde a Antiguidade) deste produtor alentejano chama-se Margens do Alqueva e já participou em dois concursos, de onde saiu vencedor:

o último foi na Feira da Agricultura de 2019, tendo arrecadado duas medalhas — uma de prata, na categoria de Mel de Rosmaninho, e outra de ouro, na categoria de Embalagens de Mel, devido à originalidade do rótulo, desenhado pela filha. Atualmente embalado numa melaria certificada no Montijo, o grande objetivo de Joaquim Farófia para o futuro é certificar a sua própria melaria,

até porque, considera, “é uma

mais-valia para a terra”.

Sugestão Boa Cama Boa Mesa - De sabor delicado, cor clara e aroma floral intenso, o mel de rosmaninho substitui o açúcar e contém diversas propriedades que fazem dele remédio natural: estimula a vitalidade, combate a fadiga e ajuda a reduzir problemas de estômago

JOSÉ AUGUSTO ROQUE DO ROSÁRIO AZOIA

Casal Vouga, o grão-de-bico com identidade ribatejana

Filho e neto de agricultores, José Azoia “herdou” o gosto por lavrar a terra e também uma variedade de grão-de-bico cuja semente está há décadas na família — a Casal Vouga, nome que homenageia

a primeira fazenda adquirida pelo pai. José ainda chegou a frequentar a Escola Agrária, mas em 2006, e sempre ligado à agricultura, resolveu emigrar. Angola e França foram os destinos escolhidos e a experiência valeu-lhe um conjunto de ensinamentos práticos e técnicos que se revelariam preciosos no futuro. “Aprendi muito!”, diz. Há cerca de quatro anos regressa a Portugal, à região que o viu crescer, instalando-se perto de Casével (Santarém) como jovem agricultor, determinado a dar continuidade à atividade dos seus ascendentes, que já cultivavam o grão-de-bico, entre outras culturas, em modo de produção de sequeiro. A Casal Vouga, segundo explica o seu produtor, é uma variedade que se diferencia da concorrência pelo seu calibre maior e por cozer facilmente. No entanto, a grande mais-valia deste projeto está na dinamização de uma cultura em desuso, sobretudo no Ribatejo, ao mesmo tempo que abre as portas a outros agricultores para que possam usufruir dela. “A minha semente está a proporcionar mais uma fonte de rendimento, não apenas a mim como a outros agricultores da região, que são meus parceiros. Além disso, queremos fazer o melhor que soubermos e sermos reconhecidos por isso”, revela José, com o orgulho de ver, assim, desenvolver--se todo um trabalho geracional que não quis que se perdesse nos tempos. Pelo menos no seu.

Sugestão Boa Cama Boa Mesa - Guardiã dos sabores tradicionais apresentados sob novas técnicas, a Taberna Ò Balcão, em Santarém, é um dos locais onde pode provar este produto, trabalhado pelo chefe Rodrigo Castelo numa entrada que dá pelo nome de Grão do Casal Vouga, um delicioso húmus.

QÊPÊTÊ — PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTARES

É uma quinoa portuguesa, com certeza!

Já foram quatro, mas hoje são só três os amigos e sócios, todos ligados à área agrícola, que há seis anos se juntaram para cultivarem, em modo biológico, aquela que acreditavam ser a primeira plantação de quinoa em Portugal. Mas inicialmente nem sequer conheciam o produto. A ideia da sua produção surgiu aquando do Ano Internacional da Quinoa (2013), tendo sido nessa altura que “descobriram” esta planta antiquíssima, originária dos Andes, na América do Sul, que foi atravessando oceanos e continentes até ser adotada em várias regiões do mundo, nomeadamente na Europa, onde recentemente foram desenvolvidas algumas variedades. No entanto, por cá pouco ou nada se sabia sobre este grão muito rico em proteínas, pelo que não foi fácil arranjar as sementes. “Felizmente, descobrimos dois contactos, um em França e outro na Dinamarca”, recorda Nuno Rodrigues, um dos sócios da QêPêTê. Desde aí, foram fazendo experiências. “Não tínhamos qualquer informação sobre como conduzir esta cultura na Europa e muito menos em Portugal. Fizemos tudo por tentativa e erro”, acrescenta o produtor. Em 2016 conseguiram, finalmente, afinar a cultura e alcançar a primeira produção. Hoje têm uma área de cultivo de 14 hectares, próxima de Barcelos, e a produção de cerca de 40 toneladas/ano já não chega para satisfazer a procura. “Acreditamos que iremos crescer, temos de crescer porque o mercado o está a exigir. Temos um bom produto, com muita qualidade, sabemos o que estamos a consumir, tudo a um preço competitivo”, remata.

Sugestão Boa Cama Boa Mesa - Sushi de quinoa, à Brás ou em “brigadeiros” saudáveis, este grão polivalente pode usar-se em todos os momentos da refeição. Descubra como preparar este superalimento, grande aliado de uma alimentação saudável, nas várias receitas criativas sugeridas no site da Quinoa Portuguesa.