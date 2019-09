Cantinho das Aromáticas - Elevar as infusões ao estado de arte

Goncalo Villaverde

O agrónomo Luís Alves foi durante muitos anos o responsável pelos jardins da Casa de Serralves, no Porto, mas tinha o sonho de ser agricultor. O seu gosto por bichos e plantas leva-o a arrendar parte de uma quinta medieval, onde Pedro e Inês viveram no século XIV, para aí fundar o seu Cantinho das Aromáticas com as mais de 150 espécies que detinha.

Começou por cultivá-las em vasos para vender para outros hortos, mais tarde decide produzi-las ao ar livre, sempre em modo biológico, e exportar a granel para a indústria cosmética a farmacêutica. “De 2007 a 2013, produzimos aqui perto de sete toneladas de plantas secas”, conta o produtor, instalado no Canidelo (Vila Nova de Gaia). É então que, em 2014, resolve criar a sua própria marca, sobretudo direcionada para o mercado nacional, produzindo, secando, embalando e comercializando ervas aromáticas em forma de infusões e condimentos.

A aposta na qualidade e na inovação tem valido ao Cantinho e aos seus produtos uma série de prémios e distinções, nomeadamente os Great Taste Awards, uma espécie de “óscares” da comida que premeiam os melhores sabores em vários países do mundo, incluindo Portugal. O objetivo é elevar as infusões ao estado de arte e é para isso que Luís Alves trabalha todos os dias: “Queremos que as pessoas sintam prazer ao beber as infusões, que as saibam identificar e preparar e que o seu consumo se democratize”.

Workshops de culinária, apicultura, aromaterapia e agricultura biológica, provas de infusões e oficinas sobre ervas aromáticas são apenas algumas das atividades em que pode aprofundar conhecimentos sobre as ervas e plantas cultivadas neste espaço singular de Vila Nova de Gaia.