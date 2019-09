IWPS Solutions - Os preparados de risotto que nasceram para combater o desperdício

Goncalo Villaverde

Em 2016, uma antiga agropecuária em Ribeira de Cima (Porto de Mós) deu origem a um projeto que desde o início se quis afirmar pela sua sustentabilidade, o Gwiker.

Primeiro com a com a produção de cogumelos shiitake, o produto-estrela da empresa que nasce em troncos de árvore, depois com a transformação, sobretudo, de frutas e legumes oriundos de produtores da região que, por motivos vários, estavam destinados a ser deitados fora. “Sentimos que havia a possibilidade de nos dedicarmos à transformação e começarmos a aproveitar alguns cogumelos que eram considerados desperdício e esta foi a motivação inicial”, diz o diretor-geral Diogo Maurício.

E foi sob o signo destas preocupações ambientais, que norteiam todas as decisões da marca, que a IWPS Solutions adquiriu um desidratador que trabalha 95% a energia solar, um processo de secagem não industrial que veio marcar a diferença por ser mais amigo do ambiente e da saúde. A partir daí começou a desenvolver produtos concretos que respondessem à questão do desperdício alimentar, como snacks de fruta desidratada, e, mais recentemente, os preparados de risotto com legumes ou só com cogumelos.

O futuro passa por continuar a promover estilos de vida mais saudáveis, provando que é possível fazer refeições rápidas com alternativas práticas e cem por cento naturais.

