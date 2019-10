Arvólea - O azeite transmontano em que (quase) ninguém acreditava. É uma Inovação na Embalagem

Goncalo Villaverde

A cultura de azeite em Portugal perde-se no tempo, estando muito enraizada nas gentes da região de Trás-os-Montes e na família de Vítor Baptista, que desde sempre se dedicou à produção daquele “néctar dourado”, como também é conhecido o produto extraído da azeitona. “Tem a ver com as minhas raízes, sempre tivemos azeite em casa e sempre se produziu azeite das nossas oliveiras”, recorda o produtor de Macedo do Mato (Bragança), que quer perpetuar a tradição com um azeite diferente, de uma variedade cuja qualidade tem sido desvalorizada e que por isso pretende reabilitar: a santulhana. A aventura começou há cerca de dois anos, quando resolveu fazer gelado deste azeite e dá-lo a degustar numa feira da região. A iniciativa despertou o interesse de muitas pessoas e também de um professor reformado do Instituto Politécnico de Bragança que sempre acreditou no valor da santulhana, mas que, no entanto, nunca até ali tinha encontrado um produtor que quisesse desenvolver um azeite a partir desta azeitona autóctone. De imediato estabeleceu contacto entre dois dos seus discípulos e Vítor Baptista, uma parceria que viria a tornar-se muito valiosa para o desenvolvimento do projeto Arvólea. A verdade é que este azeite, com um picante forte e sabor “verde”, trabalhado no lagar A Roda das Delícias e apresentado numa embalagem de design exclusivo, já ganhou várias medalhas em concursos internacionais. Uma aposta ganha e um exemplo de que acreditar é o primeiro passo para fazer acontecer.

SUGESTÃO boa cama boa mesa

Habituado a conferir renovado interesse aos produtos transmontanos, à mesa do Restaurante G, em Bragança, Garfo de Ouro Boa Cama Boa Mesa 2019, marca presença constante este azeite biológico, na variedade single, proveniente da autóctone oliveira santulhana.