EQUANTO - A granola da Maria que alia o tradicional ao saudável, uma Ideia com Potencial

Sempre se ouviu dizer que a necessidade aguça o engenho, e foi a busca incessante e a paixão por produtos biológicos e por uma alimentação saudável que fez eclodir, em 1995, na cabeça de António Reis, o negócio da Equanto. A empresa, hoje sediada em Arruda dos Vinhos, dedicava--se à distribuição de marcas de produtos vegetarianos, a maioria estrangeiras, numa época em que o conceito de “biológico” estava ainda muito embrionário e era um nicho de mercado. “Fomos pioneiros no lançamento de várias marcas de produtos biológicos”, conta, com orgulho, Daniel Reis, um dos filhos do fundador, hoje ao leme das operações em conjunto com o irmão. Desde então houve várias evoluções, entre elas o surgimento, em 2003, da área de desenvolvimento de produto e de produção, que culminou na criação da marca própria Origens Bio.

“A nossa missão enquanto empresa é promover a alimentação saudável, e por isso temos de ter uma oferta variada, desde o pequeno-almoço ao jantar”, acrescenta. E foi com esta convicção que Maria Silva criou o mais recente produto, uma inovadora e crocante granola de trigo sarraceno, amêndoas e sementes de abóbora adoçada com mel. “Quisemos desenvolver uma granola que fosse interessante do ponto de vista nutricional, que não tivesse muitos açúcares e utilizasse sabores tipicamente portugueses”, revela a chef e nutricionista. Entretanto, a também responsável pelas receitas fantásticas que a empresa divulga para chamar a atenção dos portugueses de que é possível comer saudável sem perder o sabor já está a pensar em novos paladares para aumentar a gama da Granola da Maria.

