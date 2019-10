Engenho dos Paladares - O queijo de vaca com sabores inovadores e cariz solidário. Na categoria de Ideias com Potencial

Há oito anos, o padre Samuel Guedes quis criar uma empresa que pudesse dar oportunidade de emprego a desempregados (sobretudo de longa duração) e com os seus lucros ajudar os centros sociais e paroquiais de Frazão, Arreigada e Ferreira. Na altura, a desativação de uma antiga queijaria da região tinha-lhe dado o fôlego de que necessitava para avançar com o projeto. Aproveitou o know-how de algumas pessoas que estavam ligadas à mesma e “ressuscitou-a”. Deu-lhe o nome de Engenho dos Paladares, está sediada em Arreigada (Paços de Ferreira) e, além de queijos, sob a marca Paladares Paroquiais também faz biscoitos, compotas e licores. Hoje, é gerida pelo pároco que lhe sucedeu, João Pedro Ribeiro, que desde que assumiu funções, em dezembro de 2018, continua a inovar. Os queijos, apenas de leite de vaca, diferenciam-se pelas várias combinações de paladares. “Quem aprecia uma boa tábua de queijos gosta de um bom cruzamento de sabores”, diz. Combinações que vão desde orégãos e alho, piripíri, salmão ou presunto… sendo que neste momento estão a ser feitas experiências com diversos tipos de sementes, mas a receita base já está finalizada. E como nem só de sabores vive este queijo pacense, do amanteigado ao curado, a oferta é variada. O mais recente tem três meses de cura. Agora, o objetivo passa por ampliar as atuais instalações, para produzir mais e assim chegar a todo o país e até exportar.

SUGESTÃO boa cama boa mesa

Bom parceiro dos vinhos do Douro e do Porto, o queijo de alho e orégãos — best-seller desta empresa — brilha à mesa do restaurante DeCastro Gaia. Sabe ainda melhor quando acompanhado das vistas proporcionadas pelo topo do Centro de Visitas de Porto Cruz.