FRAGOGEL - O gelado biológico embalado numa caixa de origem vegetal

Manuela Carabina trabalhou durante muito tempo na área da comunicação e marketing, mas a dada altura resolveu dar um novo rumo à sua vida e montar um negócio próprio. No meio de várias hipóteses achou que os gelados artesanais eram um produto interessante e com potencial, pois há 15 anos poucos havia no mercado.

Decidiu, então, ir a Itália fazer uma formação com mestres gelateiros para aprender a arte. “Foi lá que adquiri o conhecimento técnico”, conta a fundadora da Fragogel, sediada na Pontinha (concelho de Odivelas). Depois, veio para Lisboa, criou a marca Fragoleto e abriu uma pequena loja na capital para escoar o que produzia. “Comecei aos poucos e a ter cada vez mais prazer naquilo que fazia — é uma atividade muito criativa misturar ingredientes para obter sabores originais e surpreendentes —, e fui crescendo”, acrescenta.



Há cerca de cinco anos, o apelo da sustentabilidade levou-a a enveredar também pelo gelado biológico e hoje detém já uma linha certificada cujos ingredientes são oriundos de produtores locais de várias zonas do país, com destaque para o gelado biológico mediterrânico à base de alfarroba, amêndoa e figo. Este conceito só ficou completo recentemente com a aposta, fruto de muita pesquisa, numa embalagem eco-friendly que respeita ao mesmo tempo as necessidades de um produto congelado, isto é, ser isotérmica, e o ambiente, uma vez que a sua origem vegetal (fibra de milho) a torna totalmente compostável na natureza.

SUGESTÃO BOA CAMA BOA MESA



Ingredientes biológicos e fruta da época são os fatores de sucesso da Fragoleto, que podem ser apreciados na gelataria localizada na Rua da Prata, em Lisboa (existem pontos de venda em todo o país). As caixas take-away são uma novidade e acomodam os gelados vegan da marca.